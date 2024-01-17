Мюнхен, Германия, 17 января, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Актёра и политика Арнольда Шварценеггера, который был ранее задержан в аэропорту Мюнхена при прохождении таможенного контроля из-за слишком дорогих наручных часов, отпустили, потребовав заплатить 35 тыс. евро, сообщает немецкая газета Bild.

IMAGO /Global Look Press Актёр и политик Арнольд Шварценеггер

В материале говорится, что Шварценеггера допросили, после чего потребовали заплатить 26 тысяч евро за часы, 4 тысячи евро налога и 5 тысяч евро штрафа. Половину этой суммы актёр должен был заплатить наличными, которых у него не оказалось. Офицер сопроводил его в отделение банка.

«В 16:45 (18:45 мск) Арни наконец освобождают, и первое, что он делает — закуривает сигару в машине», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, Шварценеггер собирался вылететь из Мюнхена в австрийский Кицбюэль, где планировал посетить Всемирный климатический саммит. Вопросы у сотрудников таможни возникли из-за дорогостоящих швейцарских часов марки Audemars Piguet, стоимость которых сам Шварценеггер оценил в 20 тыс. евро. При прохождении таможенного контроля он был задержан.

Шварценеггер утверждал, что намеревается продать часы на благотворительном аукционе, однако сотрудники таможни к этому аргументу не прислушались.