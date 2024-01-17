Москва, 17 января, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сняла с новосибирской «Сибири» четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров, сообщила 17 января пресс-служба КХЛ на своём сайте.

«В матчах регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ «Авангард» — «Сибирь», «Барыс» — «Сибирь», «Сибирь» — «Барыс», «Сибирь» — «Автомобилист» хоккейным клубом «Сибирь» было допущено нарушение подпункта 2.3 пункта 2 статьи 41 спортивного регламента КХЛ — превышение в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе «Иностранный игрок», — говорится в релизе.

В КХЛ уточнили, что данный статус в указанных матчах имели Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Фёдор Гордеев и Тревор Мёрфи. После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка установленного на сезон спортивного гражданства хоккеиста Гордеева, имеющего российский паспорт.

«По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России, при этом о легионерском статусе игрока Фёдора Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон», — сказано в заявлении.

«Сибирь» после снятия очков опустилась с 8-го на 9-е место в Восточной конференции. На новосибирский клуб также наложен денежный штраф. Индивидуальная статистика игроков во всех четырех матчах, в которых «Сибири» присуждены технические поражения, сохранится.

Как передавало ИА Регнум, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» 16 января состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Торпедо» и «Металлург», на котором был побит рекорд КХЛ по голам за период.

Первый период прошёл без забитых шайб, зато во втором периоде команды забросили на двоих девять шайб, тем самым установив новый рекорд. «Торпедо» набрало 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, магнитогорский «Металлург» с 74 очками сохраняет лидерство в Восточной конференции.