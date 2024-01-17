Москва, 17 января, 2024, 21:00 — ИА Регнум. В выдвижении Владимира Путина на новый президентский срок хочет участвовать огромное количество людей, поскольку в российском обществе в условиях важного и непростого для страны времени сильна консолидация, отметил 17 января в беседе с ИА Регнум директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Алексей Сухоруков / РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин 17 января приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он поблагодарил за работу сотрудников штаба, особенно отметив волонтёров из новых регионов страны.

В поддержку самовыдвиженца Путина уже отдали подписи 2,5 млн граждан страны из всех субъектов федерации, включая новые регионы, при обязательной норме в 300 тыс. подписей. Подписи будут переданы в ЦИК на следующей неделе, 22–28 января, сообщили в штабе Путина.

«Огромное количество людей хотят участвовать в выдвижении своего кандидата на новый срок. Насколько я знаю, президент, пообщавшись с участниками мероприятия, был впечатлён количеством подписей», — отметил Мартынов.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина продолжится, предполагается, что в ЦИК будут переданы 3 млн подписей, сказал он. Сейчас подписи проверяют, поскольку никаких нарушений штаб допускать не может, отметил эксперт.

«Сейчас работа была сконцентрирована на сборе подписей. С середины февраля начнётся активный агитационный период. Планируется поездка доверенных лиц Путина по стране, в те регионы, в которые в последнее время не попадает (Путин. — Прим. ред.). Представители кандидата будут проводить агитационную работу от его имени», — рассказал также Мартынов.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта граждане смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в президентских выборах впервые будут участвовать жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении вновь баллотироваться в президенты Владимир Путин объявил 8 декабря в разговоре со спикером парламента ДНР Артёмом Жогой. 18 декабря Путин первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.