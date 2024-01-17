Луганск, 17 января, 2024, 20:45 — ИА Регнум. В Луганской поликлинике № 11 осуществляется переход на российские стандарты и программы модернизации первичного звена, сообщил 17 января медиахолдинг «Луганьмедиа» в своём Telegram-канале.

Именно в этом лечебном учреждении, одном из первых, начали выдавать электронные больничные. Также здесь проводится дооснащение кабинетов для приёма пациентов с температурой, выделен и оборудован отдельный кабинет для посевов, где берут пробы на ковид, дифтерию, сальмонеллез, энтеробиоз и другие заболевания.

«В конце 2023 года мы получили 114 автоматизированных рабочих мест, которые постепенно вводим в эксплуатацию, холодильник, где можем хранить среды, пробирки, медицинские изделия, препараты, дефибриллятор, аппарат для измерения глазного давления, портативный аппарат УЗИ и два автомобиля «Лада Гранта» для осуществления выездов врачей на дом к пациенту и при необходимости транспортировки его в лечебное учреждение», — рассказала врио главного врача, заместитель главврача по медицинской части ГУ «Луганская городская поликлиника № 11» ЛНР Наталья Гальченко.

Кроме того, жителей Луганской Народной Республики начали бесплатно обеспечивать протезами, передаёт телеканала «Луганск 24».

В частности, Луганская республиканская клиническая больница получила 240 имплантов тазобедренного сустава. Протезы закупили за средства регионального бюджета. Их отправят в лечебные учреждения четырёх городов республики.

Как передавало ИА Регнум, переквалификация на российские стандарты затронула и медиков Донецкой Народной Республики. В ДНР начала действовать программа «Земский доктор, земский фельдшер». Более 20 специалистов подали заявления и уже приступили к своим обязанностям.

По словам главы минздрава республики Дмитрия Гарцева, в 2024 году планируется запустить ещё несколько дополнительных программ, которые помогут привлечь в регион кадры. Речь идёт в том числе о «подъёмных» выплатах и льготной ипотеке.