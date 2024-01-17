Москва, 17 января, 2024, 20:39 — ИА Регнум. На IV форум «Сильные идеи для нового времени» зарегистрировалось уже около 30 тыс. жителей регионов России. Они предлагают проекты и решения, направленные на повышение качества жизни людей, развитие образования, технологий и предпринимательства, цифровых сервисов. Лучшие идеи представят руководству страны.

Организаторы мероприятия — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд «Росконгресс». Соорганизатор — ВЭБ.РФ.

«Мы ждем идеи и проекты в различной степени готовности. Это могут быть как уже проверенные, доказавшие свою эффективность решения, так и предложения, которые могут быть полезны большому количеству людей, но еще требуют доработки», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Она добавила, что форум нацелен в том числе на поиск партнеров и на формирование новых команд для реализации амбициозных, масштабных проектов.

Более 2,3 тыс. идей поданы на форум по направлению «Качество жизни населения», свыше 1,6 тыс. — по направлению «Эффективный труд и образование», больше 1,3 тыс. заявок поступило в треке «Развитие экономики и предпринимательства», около 1 тыс. — в направлении «Пространство для жизни». По направлению «Технологическое развитие» — более 800 заявок, по направлению «Эффективное государство» — 640, по направлению «Экономика данных и цифровые решения» — 425.

По количеству поданных проектов лидирует Башкирия (1,8 тыс. идей), следом идут Москва (795) и Саратовская область (603). До окончания приема заявок осталось две недели.

Все поданные идеи получат экспертную оценку. После специалисты выбирают топ-1000 и топ-100 лучших проектов.

АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка 1 тыс. проектов, принимавших участие в форуме.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина форум стал ежегодным. За три года он сплотил более 400 тыс. жителей России. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022-м лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023-м — 23 563.