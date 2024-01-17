Давос, Швейцария, 17 января, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь на своём самолёте из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), из-за поломки, пишет 17 января Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

В статье говорится, что Блинкен и его сопровождающие вылетели из Давоса на вертолётах, чтобы затем пересесть на Boeing 737. Однако перед полётом выяснилось, что борт признан опасным для вылета, так как в нём была обнаружена утечка кислорода.

Позже из Брюсселя отправили другое воздушное судно, меньших размеров, и госсекретарь США смог вылететь в Соединённые Штаты, а сопровождающие лица полетели коммерческими рейсами, уточняет Bloomberg.

Как передавало ИА Регнум, в ходе визита Блинкена на экономический форум в Давосе журналисты спросили его о наличии перспективы переговоров по стабильному долгосрочному перемирию на Украине.

«Сейчас я не вижу такого [варианта]», — ответил глава Госдепа.

Также Блинкен в ходе визита в Давос заявил, что США якобы поддерживают проведение таких переговоров и что их якобы поддерживает и Киев, но для начала диалога нужна «готовность России», в настоящее время, по словам Блинкена, отсутствующая.