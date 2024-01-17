Лондон, 17 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Принцесса Уэльская Кейт перенесла операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности до конца марта 2024 года, сказано в опубликованном на сайте Кенсингтонского дворца заявлении.

Keystone Press Agency / Globallookpress.com Принцесса Уэльская Кейт

«Её Королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, и ожидается, что она останется в больнице на 10–14 дней, прежде чем вернётся домой, чтобы продолжить восстановление. Судя по нынешним медицинским рекомендациям, она вряд ли вернётся к общественным обязанностям до Пасхи (до 31 марта)», — сказано в тексте заявления.

Отмечается, что операция не связана с каким-либо онкологическим заболеванием. Также в Кенсингтонском дворце пообещали предоставлять обновлённую информацию о состоянии здоровья принцессы.

Принцесса Уэльская также извинилась за отмену мероприятий, выразив надежду вернуться к своим обязанностям как можно скорее.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день агентство Reuters сообщило, что король Великобритании Карл III обратился к врачам за лечением из-за проблем с увеличенной простатой. Отмечается, что состояние Карла III благоприятное, однако ему предстоит пройти некоторые восстановительные процедуры. На некоторое время публичные выступления отложены, добавили в агентстве.