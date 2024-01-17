Москва, 17 января, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Встреча кандидата в президенты России Владимира Путина с волонтёрами его избирательного штаба была очень чувственной, заявил 17 января сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков.

Сергей Савостьянов / POOL /РИА Новости

«Была сегодня и встреча с ребятами, которые так его ждали, волонтёры. Это была очень чувственная встреча, и мы этому очень рады», — отметил он.

По его мнению, Путин в своём избирательном штабе хорошо провёл время.

«Нам удалось поговорить о наших внутренних проблемах и о том, как их решить. Он на всё очень эмоционально откликнулся», — добавил Машков.

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Также он допустил, что число подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина может достигнуть порядка 3 млн.

Ранее сообщалось, что в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина уже отдали подписи 2,5 млн граждан страны. При этом для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей. Первые партии подписей доставили в центральный штаб Путина из всех 89 регионов страны. Сбор подписей продолжается, чтобы как можно больше людей получили возможность проявить свою гражданскую позицию, отметили в штабе. По всей стране этой работой занимаются представители волонтёрских организаций, Народного фронта, а также партии «Единая Россия» и другие, добавили представители штаба.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 17 января приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он встретился с сопредседателями штаба и волонтёрами и ознакомился с промежуточными итогами работы по сбору подписей в поддержку его выдвижения.

Путин поблагодарил за работу сотрудников своего предвыборного штаба, особенно отметив волонтёров из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Сотрудники предвыборного штаба, в свою очередь, рассказали Путину о своём опыте работы волонтёрами и заверили его, что он может на них положиться.