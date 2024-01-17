Москва, 17 января, 2024, 19:50 — ИА Регнум. В 2023 году в России объём импорта товаров и услуг составил 33 трлн рублей. Об этом 17 января заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью радио «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА Регнум

«Даже если взять макроэкономическую статистику, у нас объём импорта товаров и услуг 33 трлн рублей в 2023 году. Это очень большая сумма, и это те ниши, которые ещё свободны», — сказал Орешкин.

Как предавало ИА Регнум, в ходе совещания 17 января президент России Владимир Путин информировал, что ВВП страны по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%. Инфляция в РФ, по его словам, составляет 7,4%.

Также он сообщил, что зарплаты в России за десять месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Российский лидер отметил, что это неплохой показатель, но, имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим.