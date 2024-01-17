Москва, 17 января, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и разжигании вражды участниками уличной банды подростков, которая избивала прохожих в Белгороде. Об этом говорится на сайте СК РФ.

кадры из соцсетей

«По поручению председателя Следственного комитета РФ ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка соблюдению требований миграционного законодательства при получении гражданства Российской Федерации 17-летним подозреваемым.

Ранее в Сети появились видеозаписи с нападением банды молодых людей на белгородцев. На кадрах подростки снимали нападения на видео и размещали в интернете. Уже установлено, что трое из них были судимы.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что резонансная ситуация с группой агрессивных подростков, нападавших на прохожих в Белгороде, требует быстрой и жёсткой реакции.

В разговоре с ИА Регнум сестра 17-летнего Амиля Гафарова, лидера банды, заявила, что те, кто не мог ответить её брату, — «недомужчины» и сами виноваты в избиениях. По словам 19-летней Тамары, они переехали с Украины в Россию и получили здесь гражданство легальным путём.

Девушка сообщила, что хотя и считает поступок брата отвратительным, но не понимает, почему избитые не могли дать сдачи. Сестра Амиля рассказала, что участников своей банды её брат знает давно, он не сколотил группу только что для избиения прохожих.

Вместе с тем в Следственном комитете России уже сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности и покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).