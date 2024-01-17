Москва, 17 января, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Жители России в декабре приобрели рекордное за весь год количество валюты — 179 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Дарья Антонова ИА Регнум

Практически весь объём покупок валюты пришёлся на доллары США и евро, следует из обзора.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот (с мгновенными расчётами) оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО). Это основные агенты по реализации валютной выручки экспортёров. Они осуществили за декабрь нетто-продажи валюты на Московской бирже на сумму 588,2 млрд рублей. Это на 14% превышает показатель предыдущего месяца.

Как сообщало ИА Регнум 6 января, прирост наличных денег в обращении в России может составить 1,94 трлн рублей за прошлый год. Такие данные назвали в Центробанке, подсчитав, сколько денег россияне перевели в наличные в 2023-м. Согласно параметрам денежной базы, общий объём наличных в обращении в РФ за этот период превысил 18 трлн рублей. Этот показатель сопоставим с итогами 2022 года, когда объём наличных денег у населения вырос на 2,28 трлн, до 16,35 трлн рублей.

Замглавы ЦБ Алексей Заботкин объяснил, что повышенный спрос на наличные рубли связан с ситуацией в экономиках новых регионов России, где в 2023 году перестала «ходить» гривна.