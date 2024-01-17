Москва, 17 января, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Сотрудники предвыборного штаба в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в ходе встречи с ним 17 января рассказали о своём опыте работы волонтёрами.

Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

На встрече волонтёр из Донецкой Народной Республики заверил, что на ребят из Донбасса можно положиться, как и на всю всероссийскую команду Путина. Он рассказал о том, что занимается волонтёрской работой после возвращения с СВО, а также подчеркнул, что общая победа куётся не только на передовой, но и в тылу.

Волонтёр из Нижегородской области, в свою очередь, отметила, что сейчас в федеральном штабе работают не менее 5 тысяч волонтёров. Они участвуют в организации различных акций и мероприятий, на которые люди приходят целыми семьями. Она продемонстрировала Владимиру Путину доску пожеланий, на которой все желающие оставили ему тёплые слова.

Кандидат в президенты России в свою очередь поблагодарил волонтёров и отметил, что ребят с разными судьбами объединяет одно — укрепление Отечества.

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Как передавало ИА Регнум, 17 января Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он встретился с сопредседателями штаба и волонтёрами, поблагодарил их за работу и ознакомился с промежуточными итогами сбора подписей в поддержку его выдвижения.

Подписи в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина уже оставили 2,5 млн граждан. Для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб Путина первые партии документов. Сбор подписей продолжается, чтобы как можно больше людей получили возможность проявить свою гражданскую позицию. По всей стране этой работой занимаются представители волонтёрских организаций, Народного фронта, а также партии «Единая Россия» и другие.