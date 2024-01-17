Лондон, 17 января, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III обратился к врачам за лечением из-за проблем с простатой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Карл III

«Как и тысячи мужчин каждый год, король обращался за лечением от увеличенной простаты», — цитирует агентство заявление Букингемского дворца.

Отмечается, что состояние Карла III благоприятное, однако ему предстоит пройти некоторые восстановительные процедуры.

На некоторое время дворец отложил публичные выступления, добавили в агентстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее у главы Пентагона США Ллойда Остина выявили рак простаты. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил 6 января, что главу минобороны США госпитализировали с осложнениями в связи с недавно проведённой медицинской процедурой.

Позже ведомство опубликовало заявление медиков, согласно которому у главы минобороны диагностировали рак простаты.

В тот же день пресс-секретарь американского оборонного ведомства в ходе беседы с журналистами сообщил, что Пентагон не смог своевременно проинформировать о госпитализации Ллойда Остина из-за характера выявленного у него заболевания. По словам Райдера, эта болезнь является глубоко личным вопросом.

В свою очередь конгрессмен Майк Д. Роджерс, председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам сообщил о начале расследования по факту того, что Остин не сообщил о госпитализации и недееспособности.