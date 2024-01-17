Москва, 17 января, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Отношения России и Австралии оказались в самой низкой точке из-за нынешней политики Канберры, присоединившейся к развязанной Западом антироссийской кампании. Об этом 17 января заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко послу Австралии в Москве Джону Гирингу.

Christian Kapteyn / Global Look Press

Отмечается, что Руденко принял Гиринга для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений.

«В ходе состоявшейся беседы послу было указано, что в результате нынешней политики Канберры, присоединившейся к развязанной Западом антироссийской кампании, связи между двумя странами оказались в самой низкой точке», — говорится в заявлении МИД.

Также выражена надежда, что австралийские власти пересмотрят пагубную линию, идущую вразрез с интересами народов двух стран и задачами строительства безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств заявил, что двусторонние контакты с Австралией свёрнуты, а участие этой страны в блоковых структурах не может не вызывать обеспокоенности. Он отметил, что это отнюдь не способствует укреплению атмосферы доверия и сотрудничества в этой части мира.

В октябре посол России в Австралии Алексей Павловский назвал разрушенными до основания отношения с Австралией из-за поддержки Канберрой общей позиции коллективного Запада. Посол отметил, что в вопросе санкций Канберра зашла так далеко, что ей уже сложно придумать какие-нибудь новые ограничения в отношении РФ.