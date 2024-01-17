Севастополь, 17 января, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Отбой воздушной тревоги», — написал он в своём Telegram-канале.

Сирены звучали в Севастополе 17 января не менее 30 минут.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе 5 января воздушную тревогу объявляли трижды. Кроме того, 5 января дважды перекрывали движение по Крымскому мосту. В информцентре по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту призвали граждан сохранять спокойствие и выполнять рекомендации сотрудников транспортной безопасности. В этот же день средства ПВО России уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» в Чёрном море, с помощью которой ВСУ намеревались совершить террористический акт.

В ночь на 5 января военные киевского режима пытались атаковать БПЛА Крым и Краснодарский край. Российская ПВО перехватила и сбила 36 дронов.