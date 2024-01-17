Москва, 17 января, 2024, 18:50 — ИА Регнум. 17 января в павильоне «Роснефти» в рамках международной выставки-форума «Россия» выступили ученые из Центра полногеномного секвенирования. В своих лекциях они рассказали о передовых технологиях и разработках в области науки о наследственности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Павильон «Роснефти» в рамках международной выставки-форума «Россия»

Научно-популярные лекции в павильоне проходят с 16 по 21 января. На лекции «Как прочитать геном» научный сотрудник центра Алина Дёмкина рассказала гостям павильона о строении молекулы ДНК, генома, а также о различных методах расшифровки наследственного материала. Посетители узнали о том, что все люди на 99,9% генетически идентичны, различия определяют лишь 0,1% генома, что для полного копирования своего ДНК клетке организма человека требуется около 8 часов, и многие другие интересные факты.

Сотрудник Центра полногеномного секвенирования, биостатистики и специалист по анализу данных Александра Иванова провела лекцию «Биоинформатик — профессия будущего». В ней она рассказала об особенностях и сфере применения специальности и о том, как образ жизни человека замедляет или ускоряет процесс старения.

В рамках Недели генетики в павильоне «Роснефти» для посетителей также будут проводиться тематические квизы и викторины.

19 января в павильоне состоится презентация генетической программы «100 000 + Я». Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования при поддержке НК «Роснефть». Его цель — прочтение геномов 100 тысяч россиян для развития диагностики генетических заболеваний и разработки новых подходов к их терапии.

Кроме того, на выходных в павильоне состоятся дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). Представители вузов расскажут про подготовленные совместно с «Роснефтью» магистерские программы в области генетики. Также 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея». После презентации все слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр с автографом.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, её перспективах, научных разработках и социальных проектах.