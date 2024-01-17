Москва, 17 января, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Эксперты оценили прошедший Форум «Малая Родина — сила России», в ходе которого президент России Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований и отметил укрепление кадрового потенциала на местах.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Так, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в беседе с ИА Регнум отметил, что местная власть зачастую находится в непосредственном соприкосновении с населением в гораздо большей степени, чем другие ветви власти.

«По местным чиновникам зачастую формируется оценка и впечатление о работе власти вообще», — заявил Потуремский.

Он подчеркнул, что муниципальные чиновники находятся во взаимодействии с городскими и общественными инициативами. Также всё, что касается муниципального хозяйства в ведении местных властей, а значит, имеет большое значение с точки зрения качества жизни людей и решения насущных проблем.

В настоящее время на федеральном и местном уровнях реализуют ряд специальных образовательных программ и программ повышения компетенций для муниципальных служащих, напомнил он.

В то же время генеральный директор АНО Института региональных проблем Наталья Линдигрин заявила, что проведение мероприятий подобных Форуму «Малая Родина — сила России» и установление звания Заслуженный работник местного самоуправления работают на укрепление кадрового потенциала чиновников местного уровня. Значимость муниципальных служащих сегодня возрастает, уверена Линдигрин. Многие муниципальные команды работают на привлечение инвестиций, формируют условия для успешного ведения бизнеса, создают новые рабочие места. В стране много примеров, когда без увеличения бюджета за счёт региона решались вопросы роста муниципальной экономики.

В ходе встречи Путина с главами муниципальных образований 16 января, кроме кадровых задач муниципального уровня, президент указал на значимость привлечения к работе муниципалитетов участников СВО, вернувшихся домой. Также он затронул тему инвентаризации всех расходных полномочий муниципалитетов, по итогам которой правительство примет решение об исключении дублирующих функций. В рамках программы Форума «Малая Родина — сила России» прошло награждение работников местного самоуправления за личные заслуги в развитии отрасли. Путин вручил премию «Служение» в номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Победителем стала глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина. Она сменила на посту своего мужа Рустама Сафина, который в июле 2022 года отправился добровольцем на СВО.