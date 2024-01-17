Керчь, Крым, 17 января, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом 17 января сообщил Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к объекту.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты является последствием использования табельного средства маскировки.

Как передавало ИА Регнум, движение на мосту временно приостанавливали 14 января.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов 7 ноября прошлого года заявил, что поддерживает проект строительства новой железной дороги через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту. Он отметил, что окончательный проект такого пути ещё обсуждается.

Вместе с тем газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники в Киеве ранее написала, что Россия и Китай якобы изучают возможность строительства тоннеля под Крымским мостом для обеспечения безопасности перевозок на полуостров. В публикации утверждалось, что расходы на реализацию проекта оцениваются в $5 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту статью чушью, которая не стоит комментария.