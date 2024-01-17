Москва, 17 января, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями избирательного штаба в Гостином дворе в Москве попросил спикера Народного совета ДНР Артёма Жогу передать привет участникам спецоперации.

Кадр из видео Спикер Народного совета ДНР Артём Жога

По словам Жоги, бойцы в зоне СВО передают огромные слова поддержки в адрес Путина.

«Они действительно высказывают огромные слова поддержки — каждый говорит при встрече: передайте, пожалуйста, привет Владимиру Владимировичу, огромное пожелание здоровья и сил», — сказал спикер парламента ДНР.

По словам Жоги, участники спецоперации особенно подчёркивают, что под руководством Путина как Верховного главнокомандующего страна сможет одержать все победы.

«Будете встречаться с ребятами — (передайте) самые наилучшие пожелания», — ответил Путин.

В свою очередь, Жога пообещал Путину передать привет и заверил, что ребята на передовой будут счастливы.

Отмечается, что все 89 регионов России доставили в центральный штаб Путина первые партии документов. Сбор подписей продолжается, чтобы как можно больше людей получили возможность проявить свою гражданскую позицию. По всей стране этой работой занимаются представители волонтёрских организаций, Народного фронта, а также партии «Единая Россия» и другие.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860504" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, именно Артём Жога обратился 8 декабря к Путину с просьбой участвовать в предстоящих президентских выборах, на что глава государства ответил согласием. Путин тогда отметил, что в разное время у него были «разные мысли» по этому поводу, но в конце концов он принял решение выдвигаться.

Путин идёт на президентские выборы 2024 года в качестве самовыдвиженца, но в то же время опирается на ряд политических партий и лидеров общественного мнения, отметил ранее в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. Эксперт отметил широкий круг лиц, которые высказались в поддержку кандидатуры действующего главы государства, и назвал символичным, что среди поддержавших Путина есть и оппозиционная парламентская партия «Справедливая Россия».