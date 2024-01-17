Мюнхен, Германия, 17 января, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Голливудского актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера задержали во время таможенного осмотра в международном аэропорту Мюнхена. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источник.

ТАСС/Evan Agostini/Invision/AP Арнольд Шварценеггер

По предварительной информации, Шварценеггер собирался вылететь из Мюнхена в австрийский Кицбюэль, где планировал посетить Всемирный климатический саммит. По данным издания, вопросы у сотрудников аэропорта возникли из-за дорогостоящих швейцарских часов марки Audemars Piguet. Сам актёр и политик заявил, что собирался продать аксессуар с аукциона.

Как передавало ИА Регнум, в феврале прошлого года актёр попал в ДТП, в результате которого наехал на велосипедистку. Отмечалось, что Шварценеггер ехал на небольшой скорости. Внезапно ехавшая на велосипеде девушка повернула налево прямо перед его автомобилем.

Шварценеггер не успел затормозить, и велосипедистка оказалась под колёсами. Пострадавшую доставили в больницу. Травмирована она несильно. Уточнялось, что велосипедистка на момент ДТП находилась в трезвом состоянии.

Актёр после случившегося забрал велосипед девушки, чтобы отдать его в ремонт.

Однако позже, осенью прошлого года, велосипедистка подала на актёра в суд.

Американские журналисты отмечали, что потерпевшая указала в исковом заявлении, что в дорожном столкновении виноват экс-губернатор. Он, по словам пострадавшей, якобы двигался «с чрезмерной скоростью и потерял бдительность».

Женщина также утверждала, что полученные при ДТП травмы оказались серьёзными.