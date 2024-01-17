Москва, 17 января, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Взрослое поколение прекрасно помнит, какой была Россия до того, как Владимир Путин стал президентом. Теперь их дети живут в совершенно иной стране, они полностью защищены, заявила 17 января сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Сергей Савостьянов /POOL / РИА Новости Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе

«Мы взрослые люди, мы пережили вместе с вами разные периоды нашей страны, и на рубеже 2000-х, мы это всё хорошо помним. Это лучше, чем любая агитка работает, потому что мы помним, какой она была, мы помним вот это жуткое чувство неуверенности в будущем — это страшное испытание, на самом деле», — сказала Лысенко во время встречи с Путиным, посетившим свой предвыборный штаб.

Она призналась, что ощущение сопричастности с жизнью страны, с её будущим даёт огромную энергию.

«А сейчас наши дети живут совершенно в другой стране. Они абсолютно надёжно защищены своей страной, они понимают, что с ними будет дальше. И вот этот ассоциативный ряд… я понимаю, что сегодня у вас не получится в рамках короткого визита зарядиться какими-то эмоциями здесь, но вот поверьте чувству гордости и сопричастности к жизни страны, к будущему, оно здесь заряжает необыкновенно», — добавила Лысенко.

По её словам, в штаб приходит много молодых ребят, у которых горят глаза, приходят люди, которым не всё равно, и это самое основное и самое главное. Многие приходят с предложениями, с пачками документов.

«И не только те люди, которые хотят в вашу поддержку сказать слова, свой голос отдать, поставить подпись. Люди, которые приносят какие-то предложения, что-то хотят изменить, целые такие большие пачки документов по каким-то процессам технологическим и иным… то есть, мне кажется, надо будет какую-то комиссию отдельную создавать и разбирать вот эти все предложения, потому что там, наверное, много всего интересного», — поделилась она впечатлениями о работе штаба.

Она уверена, что людям «абсолютно не всё равно, что будет дальше со страной».

Путин в ответ заявил, что очень хорошо, когда в штабе так воспринимают процесс работы с людьми. Это уникальная возможность для контакта, обратной связи, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он встретился с сопредседателями штаба и волонтёрами, поблагодарил их за работу и ознакомился с промежуточными итогами сбора подписей в поддержку его выдвижения.

Подписи в поддержку самовыдвижения Путина на пост президента России уже оставили 2,5 млн граждан. Для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей. Собранные документы продолжают поступать, одновременно идёт проверка подписей, рассказали в штабе Путина.