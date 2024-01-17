Мелитополь, 17 января, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Командиры ВСУ на позициях под Артёмовском предлагали рядовым наркотические вещества и алкоголь. Об этом рассказала мать погибшей украинской военнослужащей.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки, ничего. Мы один паёк делили на несколько человек, и не было воды», — рассказала женщина «РИА Новости».

Военным советовали употреблять алкоголь и наркотики, хотя на фронте это запрещено, поделилась женщина. Однако, чтобы преодолевать усталости, они нарушали эти правила, пересказывает мать слова дочери. В окопах чувствовался страх и безысходность. Все хотели вернуться домой, поэтому пили и глотали всё, что им выдавали, пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, боевикам ВСУ перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотики. Об этом рассказал сам украинский военный российским бойцам, когда попал в плен. Он также отметил, что эти психотропные вещества притупляют чувство страха, добавляют уверенности в себе.

Ещё один военнопленный ВСУ рассказал, что в его подразделении много наркоманов с многолетним стажем употребления запрещённых веществ. Он утверждал, что у украинских военных достаточно возможностей получить наркотики на фронте.