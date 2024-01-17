Москва, 17 января, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Председатель Народного совета ДНР Артём Жога в ходе встречи с кандидатов в президенты Владимиром Путиным в его избирательном штабе заявил, что на фоне нынешних событий в Донбассе общество консолидируется и оказывает поддержку.

РИА Новости Председатель Народного совета ДНР Артём Жога

«Именно под вашим руководством как верховного главнокомандующего мы одержим все победы. И можете рассчитывать на поддержку всех ребят на передовой», — сказал он, передав Владимиру Путину от военных Донбасса пожелания сил и здоровья.

Путин, в свою очередь, попросил Жогу передать им самые лучшие пожелания, на что председатель Народного совета ДНР ответил, что они будут счастливы.

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Как передавало ИА Регнум, президент России 17 января приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он встретился с сопредседателями штаба и волонтёрами и ознакомился с промежуточными итогами работы по сбору подписей в поддержку его выдвижения.

Ранее сообщалось, что в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина уже отдали подписи 2,5 миллиона граждан страны. При этом для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб Путина первые партии документов. Сбор подписей продолжается, чтобы как можно больше людей получили возможность проявить свою гражданскую позицию. По всей стране этой работой занимаются представители волонтёрских организаций, Народного фронта, а также партии «Единая Россия» и другие.

Действующий глава государства 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах. С такой просьбой к российскому лидеру обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Путин, в свою очередь, ответил согласием.