Вена, 17 января, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Журналист британской газеты Daily Mail Майк Диксон скончался в Мельбурне, где он освещал Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщает Daily Mail.

© Bai Xuefei / Xinhua / Global Look Press

Издание не сообщило о причинах его смерти.

Уточняется, что журналисту было 59 лет, до его 60-летия, 27 января, оставались считаные дни.

Отмечается, что Диксон проработал журналистом 38 лет. С 1990 года он работал корреспондентом Daily Mail. Журналист освещал в общей сложности 30 различных видов спорта почти в 50 странах. Прежде чем начать писать о теннисе, журналист освещал крикет.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Открытый чемпионат Австралии стартовал 12 января и завершится 26 января.