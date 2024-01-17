Нью-Дели, 17 января, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В Индии мужчина ради второй половинки нанёс макияж и переоделся в женский наряд, чтобы сдать экзамен за свою возлюбленную в университете. Об этом пишет индийское издание The Indian Express.

indianexpress.com

В публикации говорится, что ради своей девушки мужчине пришлось подделать документы на её имя, однако его внешность отличалась от фотографии, которая была в экзаменационной анкете, поэтому обман быстро вскрылся.

«Мужчине удалось войти в экзаменационный зал. Однако у чиновников возникли подозрения, поскольку фотография в анкете не совпадала с лицом рассматриваемого кандидата», — сказано в материале.

Уточняется, что мужчина находится под следствием, а правоохранительные органы работают с девушкой, так как на подобный обман индиец не смог бы пойти без её разрешения.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года в Польше сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, который, умело притворяясь манекеном, обворовал несколько магазинов в торговом центре. Отмечалось, что сотрудники полиции выяснили, что перед закрытием ТЦ мужчина неподвижно вставал около витрины, дожидаясь, пока посетители и продавцы уйдут.

Вора заметили охранники торгового центра на камерах видеонаблюдения и вызвали полицию. Сначала 22-летний мужчина стоял неподвижно с сумочкой в руке перед витриной магазина и притворялся манекеном. Когда все покинули ТЦ, он направился к прилавку с драгоценностями, затем пробрался в бар, где перекусил. На этом вор не остановился. Наткнувшись на магазин с дизайнерской одеждой, он решил переодеться.

Более того, выяснилось, что мужчина украл выручку из кассы.

Ему предъявили обвинения в краже и краже со взломом. Теперь вору грозит до 10 лет лишения свободы.