Москва, 17 января, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Шоумен и телеведущий Павел Воля в своём Telegram-канале оправдался за неудачную шутку «об изнасиловании», заявив, что её вырвали из контекста.

Youtube канал «Comedy Club» Шоумен и телеведущий Павел Воля

«Пока все СМИ просто перепечатывают новости о шутке «об изнасиловании», которой не было, хоть кто-то посмотрел фрагмент концерта целиком и разобрался, без вырывания фраз из контекста», — написал комик, добавив, что его шутка была про любовь, страсть и порыв.

Воля добавил, что не видит в насилии ничего смешного.

Ранее в Сети его осудили за то, что он якобы высмеивает тему сексуальных домогательств. Так, во фрагменте предстоящего концерта Воля со сцены обсуждает секс со спящей женщиной.

«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснёте», — иронизировал он.

Анонс выступления был размещён на официальных страницах телеканала ТНТ в соцсетях, однако после волны недовольства администраторы удалили этот фрагмент.

Как передавало ИА Регнум, ранее Воля пошутил про «уникальность» передачи «Вечерний Ургант». Он заявил, что авторская программа Ивана Урганта есть только у него и на всех каналах в Америке, а больше ни у кого.