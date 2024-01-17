Москва, 17 января, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина на следующей неделе представит в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи в его поддержку, сообщил 17 января сопредседатель штаба, народный артист России Владимир Машков.

Илья Питалев/РИА Новости

«На следующей неделе мы готовы предоставить все подписи [в вашу поддержку] в Центральную избирательную комиссию», — сказал Машков на встрече Путина со своим избирательным штабом.

Как передавало ИА Регнум, Путин 17 января прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Он встретился с сопредседателями избирательного штаба и волонтёрами, а также ознакомился с промежуточными итогами работы по сбору подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты.

В поддержку самовыдвиженца Владимира Путина отдали подписи 2,5 млн россиян, хотя для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что при желании за Путина можно собрать и больше подписей, чем 2,5 млн, так как поддержка среди граждан и консолидация общества вокруг него огромны.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого с 25 по 30 декабря 2023 года, Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян. Положительно оценивают деятельность президента России 76,8% опрошенных.