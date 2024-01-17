Таллин, 17 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство не намерено демонтировать памятник советским воинам в Таллине, известный как «Бронзовый солдат». Об этом сообщает портал эстонского гостелерадио ERR.

Олег Ласточкин /РИА Новости

«Мы сейчас не планируем переносить «Бронзового солдата», — приводит портал её слова.

По словам Каллас, власти республики стремятся избежать напряженности в обществе, так как жители страны, для которых русский язык является родным, также являются его частью.

Ранее располагавшийся в центре Таллина памятник советским воинам, был перенесён на Военное кладбище.

Как передавало ИА Регнум, депутаты парламента Эстонии большинством голосов отклонили законопроект о демонтаже памятника «Бронзовому солдату» на военном кладбище в Таллине. «За» проголосовали 14 законодателей, «против» — 45. Законопроект инициировала фракция Эстонской Консервативной Народной Партии (EKRE). Как EKRE указала в своём объяснительном письме, то, что ранее «Бронзового солдата» переместили на военное кладбище, ничего не изменило.

Ранее правительство Эстонии выделило 916 тыс. евро на демонтаж и перенос советских памятников. Военные памятники советского времени предполагается «перенести из публичного пространства», поскольку они якобы «угрожают безопасности». В ноябре 2022 года правительство Эстонии упростило правила сноса памятников советского времени.

В 2022 году в Нарве был демонтирован памятник танку Т-34 и ещё шесть военных монументов. В начале 2023 года власти Эстонии обратились к местным советам Нарвы и Силламяэ с призывом демонтировать ещё несколько советских памятников.