Москва, 17 января, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Ускоренный рост цен на отдельные товары в России будет сдерживаться за счёт роста предложения, заявил 17 января на совещании президента Владимира Путина с правительством министр экономического развития Максим Решетников.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Основной всплеск инфляции в России в минувшем году произошёл в конце лета и начале осени на фоне в том числе ослабления рубля, отметил министр.

«Благодаря мерам правительства и Банка России курс удалось стабилизировать, и по итогам года инфляция составила 7,4%, что даже несколько ниже нашего сентябрьского прогноза. В дальнейшем ускоренный рост цен на отдельные товары будет сдерживаться за счёт роста предложения и за счёт максимальной поддержки экономики предложения», — сказал Решетников.

Как сообщалось ранее, в ходе совещания Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%. Такой уровень инфляции является вызовом для экономики страны, сказал президент.

Также в ходе совещания президент заявил, что ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%, а зарплаты за десять месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Такой рост является существенным, но нужно не забывать «сопоставлять» его с уровнем инфляции, добавил глава государства.