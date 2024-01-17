Санкт-Петербург, 17 января, 2024, 18:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 23 января в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится открытие выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда» по случаю 80-летия освобождения города от нацистской блокады. Посетить подобные экспозиции можно будет не только в Петербурге, но и в 20 исторических парках крупнейших российских городов, говорится на сайте проекта.

РИА Новости/ Борис Кудояров

«Вспоминая героев, сражавшихся за Ленинград на линии фронта и в самом городе и, несмотря на тяжёлые испытания и лишения, победивших врага, мы чтим их небывалый в истории войн героизм, поражаясь тому, как полуголодные люди находили в себе силы защищать город — в окопах, у артиллерийских орудий, за штурвалами самолётов, в мастерских и заводских цехах, в лабораториях и за письменными столами, за мольбертами или с карандашом в руке. Подвиг воинов Ленинградского фронта, моряков Балтийского флота и горожан-ленинградцев вдохновляет современников быть достойными их памяти», — сообщили организаторы.

Отмечается, что на выставке будут представлены электронные документы и фотографии, раскрывающие факты о блокаде Ленинграда и героизме его защитников. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с воспоминаниями очевидцев, которые запечатлены в дневниках и архивных документах того периода.

«Посетители выставки смогут приблизиться к пониманию обстоятельств, в которых люди жили, работали, боролись, мечтали, верили, и того, как сумели отстоять свой город», — подчеркнули представители проекта.

На петербургскую выставку приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда, представители движений «Волонтёры Победы» и «Движение первых» и другие.

Уточняется, что оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова исполнит «Ленинградскую симфонию» композитора Дмитрия Шостаковича, а хор училища им. М. И. Глинки выступит с композицией «Ладога».

Сама экспозиция будет открыта для свободного посещения до 22 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря 2023 года участники движения «Волонтёры Победы», в День Неизвестного Солдата, провели по всей России памятные мероприятия, почтив память защитников Родины. Они возложили цветы к Могилам Неизвестного Солдата, Вечному огню, памятникам и мемориалам, провели уроки мужества в образовательных учреждениях. Участники движения рассказали школьникам и студентам про подвиг советских солдат в ходе Великой Отечественной войны.

«Волонтёры Победы» напомнили, что в День Неизвестного Солдата вспоминают тех, чьи имена не удалось установить, но чьи подвиги бессмертны. Активисты в течение года благоустраивают памятные места и воинские захоронения, помогают в исследовательской и поисковой работе, чтобы увековечить имя каждого воина, отдавшего жизнь за Родину и Победу.