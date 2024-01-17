Севастополь, 17 января, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом 17 января сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

В городе звучит сирена.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе 5 января воздушную тревогу объявляли трижды. Кроме того, 5 января дважды перекрывали движение по Крымскому мосту. В информцентре по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту призвали граждан сохранять спокойствие и выполнять рекомендации сотрудников транспортной безопасности. В этот же день средства ПВО России уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» в Чёрном море, с помощью которой ВСУ намеревались совершить террористический акт.

В ночь на 5 января военные киевского режима пытались атаковать БПЛА Крым и Краснодарский край. Российское ПВО перехватило и сбило 36 дронов.