Москва, 17 января, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Причиной вынужденной посадки вертолёта Ми-8 в Брянской области могла стать техническая неисправность. Об этом 17 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области при выполнении планового полёта. Экипаж не пострадал.

Как ранее передавало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вертолёт совершил аварийную посадку на участке трассы М-3. Пострадавших, по предварительным данным, нет, но произошёл обрыв высоковольтной линии. В результате происшествия в четырёх районах отсутствовало электричество.