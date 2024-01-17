Москва, 17 января, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Ушёл из жизни заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в фильме о Зое Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Комиссаржевской в социальной сети.

Кадр из фильма «Зоя» Александр Вонтов

«Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушёл из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актёр был принят в труппу театра им. В. Ф. Комиссаржевской в 1977 году сразу после окончания ЛГИТМиКа по классу актёрского мастерства профессора Р. С. Агамирзяна.

Вонтов сыграл более 80 ролей. В числе его последних работ в кино — роль Иосифа Сталина в кинофильме «Зоя», в котором рассказывается о подвиге Зои Космодемьянской.

«Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас», — говорится в сообщении.

Чувство ответственности и преданность делу, которому он служил всю жизнь, никогда не покидали Александра Борисовича, в театре своего учителя он стал незаменим, рассказали его коллеги.

В театре выразили искренние соболезнования родным и близким актёра, коллегам и многочисленным поклонникам его творчества. Актёр скончался на 74-м году жизни.