Тегеран, 17 января, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Пограничные службы армии Ирана пресекли попытку группы террористов въехать на территорию страны во вторник вечером на юго-восточном КПП. Группировка планировала ряд деструктивных акций на территории исламской республики, заявил в среду командующий погранслужбами страны генерал Ахмад-али Годарзи.

AP/TASS

«Произошло вооруженное столкновение. В результате один террорист был убит», — передало слова Годарзи «Sputnik Армения».

Как сообщало ИА Регнум, 16 января иранские войска нанесли удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана. СМИ сообщили, что это был ракетный удар КСИР по территории Пакистана.

В ночь на 16 января на севере Ирака в Эрбиле прогремела серия взрывов. Они произошли около консульства США и аэропорта. Местные СМИ сообщали, что консульство атаковали дронами, а авиабазу — ракетами и БПЛА. Отмечалось, что при обстреле Эрбиля погибли четыре человека. Позже Ирак отозвал своего посла из Тегерана для консультаций.