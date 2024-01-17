Москва, 17 января, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Администрация и правительство России работают над программой стратегического развития страны, сообщил 17 января президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.

РИА Новости/Гавриил Григоров Владимир Путин

«Мы обсуждали часть этих вопросов, но будем обсуждать их и в ближайшем будущем. Тем более что это должно нам помочь и в формулировании основных задач стратегического развития страны», — сказал он.

По словам главы государства, администрация и правительство должны сформулировать задачи чётко и ясно, чтобы они были понятны и специалистам, и экспертному сообществу, и гражданам в самом широком смысле этого слова.

«Потому что это касается и интересует практически каждого российского гражданина», — добавил он.

Как предавало ИА Регнум, в ходе совещания 17 января президент информировал, что ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%. Инфляция в РФ, по его словам, составляет 7,4%.

Также он сообщил, что зарплаты в России за десять месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Российский лидер отметил, что это неплохой показатель, но, «имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим».