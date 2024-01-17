Тегеран, 17 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Удар, который военные Ирана нанесли по территории Иракского Курдистана, был нацелен против израильской разведки, он не является нападением на Ирак. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

ТАСС/AP Photo/Julia Zimmermann/Metrography Последствия ракетного удара Ирана в иракском Эрбиле

«Мы нанесли удар по базе «Моссада» в Иракском Курдистане, и мы поразили её высокоточными ракетами. Это не означает, что мы нанесли удар по Ираку. Мы нанесли удар по Израилю, который по-прежнему остаётся нашим общим врагом», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, иракские власти 16 января написали жалобу на «агрессию» Ирана в Совет Безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану. Основным посылом заявления стало то, что «агрессия является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа».

Серия взрывов прогремела в иракском городе Эрбиле в ночь с 15 на 16 января. Взрывы произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака.

В результате атак Корпуса стражей Исламской революции на объекты в Эрбиле погибли четыре местных жителя.

КСИР Ирана выпустил 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные запустили по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии.

Кроме того, четыре ракеты с запада и семь ракет с северо-запада Ирана были выпущены по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане, добавили в КСИР.