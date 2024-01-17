Москва, 17 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Договор Великобритании и Украины в области безопасности указывает на то, что Киеву не позволят выйти из конфликта путём переговоров. Лондон пытается поддержать интерес союзников по G7 к Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 января на брифинге.

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По её словам, украинцы получили завёрнутый в яркую обёртку набор обещаний, предполагающий в основном советы и консультации. Заверения в поддержке со стороны Запада не носят никакой юридически обязывающей силы.

«Этим шагом британское руководство прилагает максимальные усилия, чтобы не дать союзникам по группе НАТО потерять интерес к происходящему на Украине», — сказала дипломат.

В Лондоне этот интерес по-прежнему считают геополитическим инструментом, нацеленным против России. Соглашение, подписанное в Киеве, означает, что Украину делают разменной монетой в авантюрах англосаксов. Ей не оставляют шансов выйти из конфликта дипломатическим путём, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в ходе официального визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев было подписано соглашение о безопасности. Согласно документу, Лондон обязуется поддерживать Киев в течение десяти лет. Сунак объявил, что в 2024 году для помощи киевскому режиму будет выделено 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд).