Санкт-Петербург, 17 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Главное отличие турецких яиц от российского продукта — вкус и внешний вид, разницы в полезных свойствах быть не должно, заявил изданию «Доктор Питер» профессор Александр Ишевский.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, импортные яйца могут отличаться по вкусу и цвету желтка — он может быть слишком ярким или бледным.

«Это зависит от того, чем кормили курицу. Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырьё, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус», — предупредил эксперт.

При этом Ишевский заверил, что по полезным свойствам яйца из Западной Азии не отличаются от российских. По его словам, даже куриные, страусиные и перепелиные яйца отличаются в основном размером и количеством макро− и микроэлементов. По содержанию же белков, жиров они примерно одинаковые, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Россию поступила первая партия пищевых яиц из Турции. В декабре поставки начал Азербайджан. Яйца ввозят из-за рубежа в связи с ростом цен на них внутри страны. С начала 2023 года они подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста стали замедляться в конце декабря.

5 января глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что Турция готова поставлять в Россию столько яиц, сколько нужно.