Москва, 17 января, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Необходимо в кратчайшие сроки решить бюрократические проблемы по вводу новых пунктов пропусков на Дальнем Востоке в эксплуатацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ 17 января.

Александр Демьянчук/ТАСС

«По поводу новых пунктов пропуска, и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров от Приморского края, ещё куда-то, поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более, что наши партнёры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают, все заинтересованы. Вот эти бюрократические наши проблемы преодолейте как можно быстрее», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Путин 14 декабря прошлого года в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем. По словам главы государства, отношения России и Китая являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Запад пытается переключить деятельность НАТО на Азию и создать блоки, в то время как Москва и Пекин не создают никаких блоков, а их дружба направлена не против кого-то, а на пользу двух стран, указал российский лидер.

Вместе с тем Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер. Он также указал на установившееся между двумя странами высокое доверие.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай готов вместе с Россией работать над углублением двусторонних отношений. По его словам, отношения двух стран характеризуются вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина играет всё более стабилизирующую роль на международном уровне, а отношения России и Китая находятся в самом лучшем состоянии за всю историю. Он отметил, что роль насыщенного доверительного диалога на высшем уровне между Москвой и Пекином трудно переоценить.