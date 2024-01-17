Вертолёт совершил аварийную посадку на трассе М-3 в Брянской области
Брянск, 17 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Вертолёт совершил аварийную посадку на участке трассы М-3 в Брянской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, но произошёл обрыв высоковольтной линии, сообщил 17 января глава региона Александр Богомаз.
«В результате аварийной посадки вертолёта на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошёл обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет. В результате происшествия в четырех районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — отсутствовало электричество», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
В двух районах, Брасовском и Комаричском, электричество уже восстановлено за счёт дополнительных источников питания, а в Севском и Суземском районах подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время, добавил Богомаз.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года на Ямале вертолёт Ми-8 «Газпром-Авиа» загорелся во время полёта и совершил экстренную посадку. При перелёте сработала сигнализация о возгорании в правом редукторе. Пилотам удалось посадить вертолёт в 40 км от пункта назначения — города Надыма. На борту Ми-8 находились десять человек, никто из них не пострадал.
В октябре 2023 года вертолёт Ми-8 с 16 пассажирами вынужден был совершить аварийную посадку в Ненецком автономном округе. Во время выполнения рейса по маршруту Нарьян-Мар — посадочная площадка у месторождения им. А. Титова у воздушного судна произошёл отказ левого двигателя. Вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.