Брянск, 17 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Вертолёт совершил аварийную посадку на участке трассы М-3 в Брянской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, но произошёл обрыв высоковольтной линии, сообщил 17 января глава региона Александр Богомаз.

РИА Новости/ Алексей Никольский

«В результате аварийной посадки вертолёта на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошёл обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет. В результате происшествия в четырех районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — отсутствовало электричество», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

В двух районах, Брасовском и Комаричском, электричество уже восстановлено за счёт дополнительных источников питания, а в Севском и Суземском районах подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года на Ямале вертолёт Ми-8 «Газпром-Авиа» загорелся во время полёта и совершил экстренную посадку. При перелёте сработала сигнализация о возгорании в правом редукторе. Пилотам удалось посадить вертолёт в 40 км от пункта назначения — города Надыма. На борту Ми-8 находились десять человек, никто из них не пострадал.

В октябре 2023 года вертолёт Ми-8 с 16 пассажирами вынужден был совершить аварийную посадку в Ненецком автономном округе. Во время выполнения рейса по маршруту Нарьян-Мар — посадочная площадка у месторождения им. А. Титова у воздушного судна произошёл отказ левого двигателя. Вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.