Москва, 17 января, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ему стыдно за то, что бежавший в США фехтовальщик Сергей Бида находился в составе сборной России.

РИА Новости/Павел Бедняков

Ранее издание USA Today написало, что Бида намерен получить гражданство США и выступать за американскую сборную на Олимпиаде в Париже. Отмечалось, что шпажиста и его супругу Виолетту, а также саблиста Константина Лоханова поддержали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и Федерации фехтования страны.

«Мне как фехтовальщику стыдно за то, что эти спортсмены были в сборной по фехтованию, когда я работал в федерации. В этом я, наверное, нахожу и свою недоработку, где-то патриотическую составляющую мы упустили», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что никогда ни один из сбежавших спортсменов не прославился бы своими спортивными результатами, а теперь их используют, раскручивая образ классического диссидента от спорта.

По словам главы ОКР, жизнь расставит всё на свои места, а для остального есть правоохранительные органы и Уголовный кодекс.

Как сообщало ИА Регнум, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решение Биды и Лоханова сбежать в США позорно, предателей нигде не любят. По её словам, даже если что-то для таких спортсменов сделают, это не будет значить, что они станут американцами, поскольку главный спонсор для любого спортсмена — это государство.

В конце декабря МВД России объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, перебравшихся в США летом 2023 года. Информированный источник позднее рассказал, что уехавшим супругам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы, так как Сергей является действующим офицером Росгвардии, а Виолетта — действующей военнослужащей.