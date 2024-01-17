Москва, 17 января, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Инфляция в России составляет 7,4%, сообщил 17 января президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Есть (в России) и вызовы: инфляция — 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Как передавало ИА Регнум, 11 января Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске заявил, что все действия Центробанка направлены на то, чтобы подавлять инфляцию.

Глава государства также заявил, что высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер и по мере разрешения вопрос инфляции будет снижаться. Он добавил, что об этом говорят и глава Центробанка, и эксперты.