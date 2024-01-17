Москва, 17 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Москве во время лекции умер профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Московский университет имени Кутафина Профессор МГЮА Юрий Веденеев

«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской улице. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — передаёт слова собеседника издание.

На сайте МГЮА отмечается, что Юрий Веденеев являлся профессором Российской академии государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). С 2000 по 2005 год руководил Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

С 2005 года Веденеев начал свою работу в МГЮА имени Кутафина на должности профессора кафедры теории государства и права.

«Коллектив кафедры теории государства и права и всего Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) искренне соболезнуют родным и близким. Память о Юрии Алексеевиче Веденееве навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении на сайте МГЮА.

В университете подчеркнули, что за время своей профессиональной карьеры Веденеев стал автором более 120 научных статей, десятка монографий и учебников, а также был научным руководителем аспирантуры на кафедре.