В Москве профессор МГЮА умер во время лекции
Москва, 17 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Москве во время лекции умер профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской улице. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — передаёт слова собеседника издание.
На сайте МГЮА отмечается, что Юрий Веденеев являлся профессором Российской академии государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). С 2000 по 2005 год руководил Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
С 2005 года Веденеев начал свою работу в МГЮА имени Кутафина на должности профессора кафедры теории государства и права.
«Коллектив кафедры теории государства и права и всего Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) искренне соболезнуют родным и близким. Память о Юрии Алексеевиче Веденееве навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении на сайте МГЮА.
В университете подчеркнули, что за время своей профессиональной карьеры Веденеев стал автором более 120 научных статей, десятка монографий и учебников, а также был научным руководителем аспирантуры на кафедре.