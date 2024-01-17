Санкт-Петербург, 17 января, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Сын военного поэта Дмитрия Артиса погиб в Санкт-Петербурге в результате падения с высоты, ему было 15 лет. О смерти сына поэт сообщил 17 января в Telegram-канале.

РИА Новости/Владимир Трефилов Поэт Дмитрий Артис

«Вчера погиб мой сын. Святослав», — написал Артис.

Он добавил, что мальчик умер в день рождения, ему исполнилось 15 лет.

Подростка доставили в Педиатрический университет после того, как прохожие нашли его лежащим возле дома на улице Вавиловых. Он получил тяжёлые травмы при падении с высоты. В реанимации врачи подключили мальчика к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но спасти не смогли, сообщает портал 78.ru.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По словам матери, в семье поэта происходили конфликты на фоне переходного возраста мальчика. В последнее время подросток жил не с родителями, а с бабушкой, отмечает Life.

Поэт Дмитрий Артис (настоящая фамилия Краснов-Немарский) руководил Мытищинским театром драмы и комедии «ФЭСТ», где выпустил более 30 спектаклей. В Москве создал «Театр эмоциональной драмы», для которого написал несколько пьес. На счету поэта несколько поэтических сборников, одна из тем стихов — спецоперация России на Украине. Артис принял участие в СВО в качестве добровольца.