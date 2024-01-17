Москва, 17 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава государства рассказал, что накануне обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике, который уточнил, что при более тщательном подсчёте показатель роста ВВП страны может оказаться чуть повыше 3,5%.

Как передавало ИА Регнум, 1 января президент заявлял, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. Путин отмечал, что Украина рассчитывала разрушить российскую экономику, однако фактически оказалась разрушена и существует только на подачки.

11 января на встрече с предпринимателями в Хабаровске глава государства отмечал, что рост экономики России по итогам 2024 года может составить выше 4%, и рассказал, что председатель правительства Михаил Мишустин сказал ему перед рабочей поездкой, что падение экономики в 2022 году составляет не 2,1%, а 1,2%.

В октябре 2023 года глава государства заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Он уточнил, что российская экономика может вырасти по итогам года на 3% и это станет хорошим результатом.