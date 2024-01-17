Москва, 17 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с главой правительства Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике страны по итогам 2023 года, рассказал президент 17 января.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин

«Мы с председателем правительства вчера здесь в Кремле поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год», — сказал президент, открывая совещание с министрами.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января в ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске президент заявил, что итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе. Это произошло вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон, отметил глава государства. При этом Путин отметил, что в экономике «есть над чем работать».

Российское государство укрепляется по всем направлениям, и прежде всего — в экономике, сказал президент журналистам 14 января. Для укреплении своей независимости России ещё многое нужно сделать и в экономике, и в области технологий, и на других жизненно важных направлениях, руководство страны этим и занимается, отметил президент.

Западные противники России не ожидали, что в ответ на новые вызовы российское общество сплотится, а экономика, в том числе промышленность, ВПК и сельское хозяйство, будет укрепляться, заявил Путин 16 января на встрече с главами муниципалитетов страны. Россию никому не удавалось победить прежде, не удастся и теперь, добавил глава государства.