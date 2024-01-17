Москва, 17 января, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Россия намерена полноценно принять участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре с прицелом на летнюю Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире телеканала «Россия-24».

Сергей Бобылев/ТАСС

«Для нас ориентиром является 2026 год — юношеские Олимпийские игры, которые должны пройти в Сенегале. Существует высокая степень уверенности, что наши спортсмены смогут участвовать в соревнованиях. Мы в ОКР готовим программу подготовки наших спортсменов к 2026 году. Исходя из того, что следом будут Игры в Лос-Анджелесе, отдаем себе отчет, что через резерв готовим программу к Олимпийским играм — 2028», — сказал он.

Глава ОКР отметил, что взрослые спортсмены сейчас тренируются вместе со спортсменами, представляющими ближайший резерв. В этой части, добавил он, у резервистов появляется уникальная возможность, которой они пользуются — они могут практиковаться с лидерами и олимпийскими чемпионами.

«Во многих видах спорта мы видим, что молодые спортсмены вмешиваются в конкуренцию за розыгрыш медалей. Это, безусловно, плюс», — сказал Поздняков.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. 14 декабря комитет опубликовал релиз, согласно которому лицензии для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии.

Необходимо внимательно проанализировать условия МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду, и если цель комитета — отсечь спортсменов, претендующих на медали, и «обесточить» сборную России, то ехать российским спортсменам на такие соревнования не стоит, заявил в декабре 2023 года президент России Владимир Путин.