Москва, 17 января, 2024, 15:17 — ИА Регнум. На космодроме Восточный начались работы по подготовке тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» к первому пуску, сообщили 17 января в «Роскосмосе».

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Отмечается, что сейчас специалисты проводят полную проверку комплектности и работоспособности технологических систем и технического комплекса перед сборкой и испытаниями.

«Завтра начинаются автономные проверки блоков ракеты-носителя», — сообщили в госкорпорации.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» (НПО «Энергомаш», входит в государственную корпорацию «Роскосмос») успешно осуществило контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191, который предназначается для ракет-носителей семейства «Ангара».

26 октября 2023 года в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли президент России Владимир Путин заявил о необходимости кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников. Президент поставил перед правительством задачу по максимальному развитию производственных возможностей в данной сфере и призвал использовать потенциал частного бизнеса.