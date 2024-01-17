Ростов-на-Дону, 17 января, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Число пострадавших при пожаре на полимерном заводе в городе Шахты Ростовской области возросло до десяти. Об этом 17 января сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

«По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадало 10 человек», — написал Голубев.

Он отметил, что шесть человек госпитализированы, из них трое — с ожогами, ещё трое — с травмами различной степени тяжести. Остальным пострадавшим, которые получили лёгкие травмы, была оказана помощь в травмпункте, они отпущены домой.

Также губернатор сообщил, что специалисты регионального минздрава приняли решение об эвакуации двух пострадавших с ожогами в медучреждения областного центра.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Голубев сообщал, что число пострадавших возросло до девяти, погибших нет. Также он отметил, что пожар не связан с попаданием БПЛА.

В Шахтах 17 января произошёл пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. В 11:30 по местному времени огнеборцы получили сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в посёлке Гидропривод.

В МЧС России сообщали, что возгорание было локализовано на площади 360 кв. м.