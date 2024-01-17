Брюссель, 17 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Власти Бельгии не против конфискации замороженных активов Центробанка РФ в размере 280 млрд евро, однако на данный момент отсутствует чёткий механизм по использованию средств в качестве залога Украины. Об этом заявил бельгийский премьер Александр де Кро в интервью агентству Reuters.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Он отметил, что Брюссель готов обсуждать, что делать с замороженными активами РФ и процентами по ним.

«Мы не отказываемся от конфискации активов. Но надо работать над механизмом. Например, они могут быть использованы в качестве залога для привлечения средств для Украины», — пояснил де Кро, добавив, что конфискация может привести к подрыву финансовой стабильности Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что техническая работа по использованию доходов от замороженных суверенных активов России уже началась в Евросоюзе.

В конце 2023 года Еврокомиссия предложила использовать прибыль от замороженных российских активов в интересах Украины. По словам ван Петегема, министры стран ЕС в ходе заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам обсудили эту идею и пришли к твёрдому намерению быстро продвигаться в этом вопросе.

До этого, 12 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, написало, что Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы пресечь любые попытки США и Евросоюза конфисковать замороженные активы Центробанка.

В материале указывалось, что российские власти заказывали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах. Также отмечается, что чёткие международные правила в этой сфере отсутствуют, поэтому любые попытки захвата активов будут опираться на внутренние правовые нормы государств, которые ввели санкции против России.

Агентство предположило, что ЦБ близок к соглашению с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае судебного разбирательства. При этом изучающие возможность конфискации российских активов власти указали на низкий риск того, что резервы Москвы могут конфисковать. При этом, сообщил Bloomberg, пока отношения с Россией не стабилизируются, активы останутся заблокированными.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз, страны «Группы семи» (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами. По данным компании, за девять месяцев 2023 года она заработала около 3 млрд евро на инвестировании попавших под санкции российских активов.

Вместе с тем 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд. Вашингтон собирается передать эти деньги Киеву.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби 12 января заявил, что Белый дом пока не готов дать новую информацию о возможной конфискации замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 11 января, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он добавил, что такие действия не останутся без ответа.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пиратством 21-го века одобрение в США этого законопроекта. Она подчеркнула, что Вашингтон и Лондон промышляют этим десятилетиями. По её словам, воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксонских стран.

В России неоднократно заявляли, что активы страны на Западе арестованы незаконно. В мае 2023 годаПесков заявил, что страны, посягнувшие на российские активы, обязаны немедленно разморозить эти средства.